Калининград, 23 сентября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Калининграде малолетний ребёнок погиб накануне дня рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия произошла вечером 21 сентября.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Трёхлетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колёса автомобиля. Его сбил водитель на автомобиле «БМВ», проезжавший по улице Толстикова в сторону Альпийской, когда ребёнок неожиданно вышел из-за стоящего транспорта.

В МВД добавили, что ребёнок гулял вместе с родителями, светоотражающих элементов на его одежде не было.

Как уточнил источник телеканала РЕН ТВ, мальчик внезапно оторвался от родителей и выскочил на плохо освещённую проезжую часть. В результате ДТП юный пешеход получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Собеседник телеканала также сообщил, что трагедия произошла накануне дня рождения мальчика.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября мотоциклист сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе на юге Москвы. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.

Днём 28 августа на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь на электровелосипеде, сбил малолетнего ребёнка и скрылся. В момент происшествия шестилетний мальчик шёл по тротуару, ему потребовалась медицинская помощь. Личность курьера установили и задержали. Суд заключил мужчину под стражу.

В начале июля в Октябрьском районе Волгоградской области подросток, двигавшийся на мотоцикле, сбил двух пешеходов — 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка. Всех троих участников ДТП госпитализировали.