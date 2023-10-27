Москва, 27 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» сыграет свадьбу пара из Иркутской области, в ходе церемонии бракосочетания будут объединены две разные традиции — бурятская и русская, это позволит молодым и гостям ближе познакомиться с элементами свадебных обрядов русских и бурят Прибайкалья. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба выставки-форума.

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Отмечается, что заводчанин Марк Прасолов и инженер-проектировщик Елена Тумурова проживают в Ангарском городском округе. Они давно планировали реконструкцию национальных обрядов на своей свадьбе, при этом пара не предполагала, что её свидетелями может стать вся Россия.

Церемония бракосочетания состоится 17 ноября, она объединит в себе две разные традиции — бурятскую и русскую, что позволит молодым и гостям ближе познакомиться с элементами свадебных обрядов русских и бурят Прибайкалья, пояснили в пресс-службе.

«Под русские народные песни невесту нарядят в звенящие хоолобшо (традиционные бурятские украшения). Одежду жениха украсят алыми атласными косами с монетами. Славянский свадебный поезд и бурятский ёхорный круг приведут молодых к созданию крепкой дружной семьи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что свадьба пройдёт в сопровождении творческих коллективов Иркутской области.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия». Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны, отметил он.

Международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Участие в ней примут все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.