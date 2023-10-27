Москва, 27 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. «Спартак» проведёт матч 13-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом» в посвящённой победе над «Аяксом» красно-чёрной форме. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба столичного ФК.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

Красно-чёрный стал третьим комплектом формы команды на сезон-2023/2024, его представили в середине августа. 25 лет назад «красно-белые» одержали победу над «Аяксом».

В матчах прошлого сезона столичный ФК дважды победил «Факел» со счётом 4:1 и со счётом 3:2.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре руководство «Спартака» предложило капитану спартака Георгию Джикии перезаключить договор, если он согласится на снижение зарплаты. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 млн евро.

В начале октября бывший игрок «Спартака» Егор Титов призвал российских футболистов бежать из РПЛ. По мнению легенды «красно-белых», в российском футболе нет развития, поэтому стоит по возможности уходить в европейские клубы. Титов заявил, что уровень чемпионата РПЛ упал после того, как из России уехали иностранные футболисты, поэтому он не видит возможностей развиваться.