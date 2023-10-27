Королёв, Московская область, 27 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Власти займутся вопросом повышения зарплат в космической отрасли, оказавшихся неожиданно низкими. Об этом президент России Владимир Путин заявил 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве.

NASA/Global Look Press

Он заверил, что специалисты «Роскосмоса» могут рассчитывать на изменения в оплате труда, и признался, что удивлён из-за порядка назначения выплат в научных учреждениях. Зарплаты специалистов находятся на уровне средних по регионам, хотя должны быть выше, и это упущение властей.

«Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлён… Упустили, согласен», — сказал Путин.

Он добавил, что «в один щелчок» проблему не решить, но над ней нужно думать и двигаться дальше.

Президент также отметил значимость вопроса, связанного с системой льгот при оформлении ипотеки. Несмотря на большой набор существующих льгот, сотрудники космической отрасли ни в одну из категорий не попадают.

«И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры», — отметил глава государства.

Он призвал правительство подготовить соответствующие дополнительные меры.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе совещания по развитию ракетно-космической отрасли Путин поручил правительству разработать национальный проект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. Это должно быть сделано к 1 июля 2024 года.

Президент также подчеркнул, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы.