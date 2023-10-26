Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы, заявил 26 октября президент России Владимир Путин на совещании по ракетно-космической отрасли в Королёве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в космосе сотрудничество идет, несмотря ни на какие проблемы. МКС работает», — сказал он.

Также президент рассказал об интересе России к развитию частных космических компаний. Самое главное, отметил российский лидер, — создать условия, чтобы было выгодно работать в этой сфере.

«И часть средств надо направлять не напрямую в государственные компании, которые что-то производят для космоса, а направлять государственные ресурсы тем, кто потребляет эти услуги», — пояснил Путин.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, выступая 26 октября на марафоне «Знание. Первые», заявил, что ракетно-космическая отрасль РФ стареет и находится в не очень хорошем финансовом и кадровом состоянии.

По его словам, госкорпорация планирует открыть четыре-пять инновационных проектов с привлечением молодёжи, один из них связан с созданием многоспутниковой группировки.