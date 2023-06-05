Москва, 5 июня, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Применение кодового слова и других приемов позволяют гражданам быстрее выявлять телефонных мошенников, заявил журналистам руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Так, эксперт советует использовать вымышленное имя при регистрации в интернет-магазинах и службах доставки еды. Он пояснил, что чаще всего злоумышленники совершают звонки тем гражданам, чьи персональные данные утекли по какой-либо причине.

«Что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник», — сказал Пащенко в интервью радио Sputnik.

Кроме того, руководитель проекта призвал людей заблаговременно договориться со своими родственниками о кодовом слове, которое будет известно лишь узкому кругу. Это должно помочь в случае звонков, при которых мошенники пытаются выдать себя за близких жертвы и просят денег, утверждая, что с ними произошло несчастье.

Также, по словам эксперта, можно проверять номер звонящего по интернет-базе в поисковой системе, куда уже могли занести номер телефона злоумышленника с предупреждением. Еще одним способом, с помощью которого можно выявить обман, является использование видеозвонков через телефон.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в пресс-службе «Почта банка» распространили информацию о том, что телефонные мошенники стали обманывать граждан, предупреждая их о якобы попытках перевода денег в пользу запрещенных в России организаций.

13 мая ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов сообщил, что злоумышленники используют для обмана граждан нейросети и дипфейки. Преступники применяют эти технологии для создания фальшивых фотографий и видеозаписей.

19 мая ВТБ предупредил, что телефонные мошенники начали обзванивать людей по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков. При этом преступники пытаются войти в доверие граждан, имитируя работу в офисе кредитной организации.