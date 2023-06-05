Москва, 5 июня, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Применение кодового слова и других приемов позволяют гражданам быстрее выявлять телефонных мошенников, заявил журналистам руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Эксперт Пащенко посоветовал использовать кодовые слова для выявления телефонного мошенника
Иван Шилов ИА REGNUM
Мошенник

Так, эксперт советует использовать вымышленное имя при регистрации в интернет-магазинах и службах доставки еды. Он пояснил, что чаще всего злоумышленники совершают звонки тем гражданам, чьи персональные данные утекли по какой-либо причине.

«Что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник», — сказал Пащенко в интервью радио Sputnik.

Кроме того, руководитель проекта призвал людей заблаговременно договориться со своими родственниками о кодовом слове, которое будет известно лишь узкому кругу. Это должно помочь в случае звонков, при которых мошенники пытаются выдать себя за близких жертвы и просят денег, утверждая, что с ними произошло несчастье.

Также, по словам эксперта, можно проверять номер звонящего по интернет-базе в поисковой системе, куда уже могли занести номер телефона злоумышленника с предупреждением. Еще одним способом, с помощью которого можно выявить обман, является использование видеозвонков через телефон.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в пресс-службе «Почта банка» распространили информацию о том, что телефонные мошенники стали обманывать граждан, предупреждая их о якобы попытках перевода денег в пользу запрещенных в России организаций.

13 мая ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов сообщил, что злоумышленники используют для обмана граждан нейросети и дипфейки. Преступники применяют эти технологии для создания фальшивых фотографий и видеозаписей.

19 мая ВТБ предупредил, что телефонные мошенники начали обзванивать людей по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков. При этом преступники пытаются войти в доверие граждан, имитируя работу в офисе кредитной организации.