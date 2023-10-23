Москва, 23 октября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Ответный звонок на незнакомые номера даст сигнал мошенникам, что абонент активен, и это привлечет дополнительное внимание с их стороны, заявил журналистам директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Также, по словам эксперта, существует опасность того, что за телефонное соединение могут снять деньги.

«Также не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор…» — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Бийчук отметил, что если человек всё же ответил на звонок, то следует сообщить собеседнику, что он или уже воспользовался предложением или не нуждается в таких услугах. Это также должно помочь абоненту избежать новых звонков из этой организации.

Кроме того, эксперт призвал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах. Он также посоветовал использовать «умные» определители номера и блокировать номера, с которых звонил спамер, а также сообщать о подобных звонках телефонному оператору.

В случае, если абонент опасается пропустить важный звонок, то он может включить в настройках опцию, которая станет автоматически перенаправлять нежелательные звонки на голосовой бот. Это позволит записывать входящие сообщения и делать их расшифровку для последующего ознакомления.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко заявил, что применение кодового слова и других приемов позволяют быстрее выявлять телефонных мошенников. Он призвал граждан заблаговременно договариваться со своими родственниками о таком слове, которое будут знать лица из узкого круга.

Эксперт также посоветовал абонентам использовать вымышленное имя при регистрации в интернет-магазинах и службах доставки. Пащенко отметил, что злоумышленники обычно звонят тем, чья персональная информация утекла из баз данных.