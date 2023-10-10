Симферополь, 10 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В Крыму в рамках судебного процесса определят полный список организаторов и исполнителей устроенной Украиной водной блокады полуострова. Об этом сообщил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Участок Северо-Крымского канала в Херсонской области

«Пока речь в нашем иске шла об ответственности в преступных действиях против Крыма государства Украина. Но в ходе процесса мы готовы назвать конкретные имена тех, кто это преступление инициировал и кто был его непосредственным исполнителем», — приводит «РИА Новости» его слова.

Глава крымского парламента уточнил, что некоторые имена уже назывались, полный список определит суд.

Отмечается, что ранее Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету региона от водной блокады, которая была устроена Украиной в 2014 году. Данное дело рассматривается в закрытом режиме.

Уточняется, что ответчиками по делу являются государственное агентство водных ресурсов Украины, министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, украинское управление Северо-Крымского канала.

Как передавало ИА Регнум, глава регионального парламента полагает, что у крымчан есть все шансы доказать в суде свою правоту. Ранее он отмечал, что действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными, власти этой страны хотели лишить крымчан воды. Однако реализовать преступные замыслы им не удалась, поскольку полуострову помогла Россия, добавил он.

Ранее сообщалось, что итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более одного триллиона рублей. Подтверждённый документами ущерб бюджета Республики Крым — 152,2 млрд рублей, эта сумма не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее, пояснил Константинов. Он отметил, что будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам, иск вырастет и превысит цифру в 1 трлн рублей.