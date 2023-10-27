Вашингтон, 27 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Власти США должны отчитаться о потраченных на Украину средствах. Об этом новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал в интервью телеканалу Fox News.

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«Американцы требуют отчётности за потраченные доллары», — заявил Джонсон.

Кроме того, спикер считает, что запрос Белого дома о 105 млрд долларов для Израиля и Украины должен быть разделён.

Как сообщало ИА Регнум, для Украины очень плохой новостью стало избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США.

Эксперты напомнили серьёзную зависимость Киева от помощи США, а после избрания Джонсона «обострилась тревога» из-за ослабления помощи со стороны Вашингтона, или она вовсе может иссякнуть.

Отмечается, что Джонсон голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, выступал с антиукраинскими заявлениями.

Майк Джонсон заявил, что в силу возраста в поведении президента Джо Байдена заметно ослабление когнитивных функций.