Стокгольм, 27 октября, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Для Украины очень плохой новостью стало избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США. Об этом зашла речь в сюжете шведского телеканала SVT.

Mikejohnson.house.gov Конгрессмен Майк Джонсон

Журналисты напомнили серьёзную зависимость Киева от помощи США, а после избрания Джонсона «обострилась тревога» из-за ослабления помощи со стороны Вашингтона, или она вовсе может иссякнуть.

В сюжете говорится, что в США назрели политические разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву. Конфликт на Украине уже привёл к расколу среди республиканцев и «брешь продолжает шириться».

Корреспондент SVT на Украине Элин Йонссон рассказала, что многие украинцы пристально следят за внутренней политикой в США. На Украине хорошо представляют, что произойдёт, если поддержка прекратится, сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, американист Павел Шариков не исключил, что новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сможет использовать разные процедурные формы для того, чтобы тормозить или откладывать инициативы, направленные в числе прочего на оказание помощи киевскому режиму. На кресло спикера претендовали и куда более радикальные политики, но избрание Джонсона свидетельствует о том, что американские законодатели увидели в нём примирительную фигуру, отметил эксперт.

Джонсон занял пост нового спикера палаты представителей Конгресса США, набрав необходимые 220 голосов. Республиканец является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. В нижней палате Конгресса США Джонсон представляет штат Луизиана. До своей политической карьеры он около 20 лет занимался конституционным правом. Отмечается, что политик голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, выступал с антиукраинскими заявлениями.