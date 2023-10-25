Вашингтон, 25 октября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Представитель Республиканской партии 51-летний Майк Джонсон стал новым спикером палаты представителей Конгресса США. Должность политик получил лишь с четвёртой попытки, набрав необходимые 220 голосов, сообщил 25 октября телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Смена руководства в палате представителей произошла через три недели после свержения Кевина Маккарти.

О Джонсоне известно, что он является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. В нижней палате Конгресса США Джонсон представляет штат Луизиана. До своей политической карьеры он около 20 лет занимался конституционным правом. Отмечается, что Джонсон голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, выступал с антиукраинскими заявлениями.

Без спикера палата представителей США не смогла принять бюджет и рассмотреть запрос Белого дома о выделении помощи Израилю и Украине.

После свержения Маккарти первым кандидатом на должность спикера выдвигался республиканец Стив Скализ, затем Джим Джордан и Том Эммер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-президент США Дональд Трамп предсказал, что следующим спикером палаты представителей будет конгрессмен Майк Джонсон. По мнению бывшего главы Белого дома, его однопартиец станет «фантастическим» спикером.

Кандидатуру Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей Конгресса США поддержали вечером 24 октября большая часть конгрессменов-республиканцев. За бывшего радиоведущего Джонсона проголосовали 128 однопартийцев.