Тюмень, 6 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Школьника, которого задержали с другом после того, как обнаружили в багажнике их автомобиля труп мужчины, обвинили в убийстве отца. Об этом 6 октября сообщило URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

Иван Шилов ИА Регнум

«В убийстве подозревается 14-летний подросток», ― сказал собеседник издания.

По его словам, обвинение ему предъявят в ближайшее время.

По данным источника «КП», 5 октября между погибшим и его женой произошла ссора в частном доме Тюменского района. Мужчина был нетрезв, обвинил супругу в измене и пытался поднять на неё руку. Четырнадцатилетний сын Михаила В. в попытке защитить одного из родителей, на глазах матери и своего двоюродного брата застрелил пьяного отца.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 октября в полицию обратился 16-летний подросток. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что в доме на улице Парковой, 70 в посёлке Московском находится труп его родного дяди Михаила В. Однако прибывший на место наряд полиции тела не нашёл.

Буквально через 20 минут сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Гранта», в багажнике которого обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением шеи. В машине оказались 14-летний восьмиклассник из местной сельской школы и 19-летний учащийся 11-го класса вечерней школы в Тюмени. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции.

Супругу убитого мужчины также задержали по подозрению в причастности к его гибели.