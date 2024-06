Лондон, 26 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона выйдет в свет 2 ноября, сообщили 26 октября на официальном сайте группы.

imago stock&people via www. imago-images.de/Global Look Press

«Вместе и по отдельности, «битлы» всегда обладали талантом совершать неожиданное. 2023-й год принесёт один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории», — сказано в сообщении.

Речь идёт о песне «Now and then», которую Леннон написал (и записал в домашних условиях) незадолго до смерти в 1980 году. Позднее его вдова Йоко Оно передала запись бывшим партнёрам Леннона по Beatles.

Для восстановления плохо сохранившейся записи использовались технологии искусственного интеллекта. Пол Маккартни и Ринго Старр завершили работу над композицией в 2023 году.

Группа Beatles прекратила существование в 1969 году. Годом позже вышел последний альбом группы — «Let it be». В 1995–1996 годах были опубликованы альбомы «Антология Beatles», состоящие из ранее не издававшихся версий песен, черновых студийных записей, а также двух песен Леннона, доработанных его бывшими коллегами по группе — «Free as a bird» и «Real love». Музыканты пытались работать и с записью «Now and then», однако существовавшие тогда технологии не позволили восстановить звук.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2022 года на аукционе было продано последнее письмо, написанное Джоном Ленноном. Цена составила 64 тыс. долларов. Покупатель предпочёл остаться неизвестным. Письмо было написано Ленноном 8 декабря 1980 года, в день его смерти.

В августе 2022 года на аукцион было выставлено ещё одно письмо Леннона, в котором тот критиковал своего коллегу по группе Пола Маккартни. Письмо было написано в 1971 году. Стартовая цена лота составляла 30 тыс. долларов.