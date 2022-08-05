Лондон, 5 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Письмо участника The Beatles Джона Леннона, в котором он критикует своего коллегу Пола Маккартни, выставили на продажу. Об этом 5 августа сообщает TMZ.

EMI The Beatles

Напечатанные три страницы текста с пометками от Леннона и его подписью выставлены на аукцион Gotta Have Rock and Roll. Ожидается, что письмо будет продано не менее чем за $30 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что письмо с критикой в адрес Маккартни Леннон написал после его интервью для британского музыкального журнала Melody Maker за 1971 год. На тот момент группа The Beatles уже год как распалась.