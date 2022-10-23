Вашингтон, 23 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Последнее письмо основателя The Beatles Джона Леннона продали на аукционе за $64 тыс. Покупатель предпочёл остаться неизвестным, пишет TMZ.

Dan Dalton Портрет Джона Леннона

В проданном письме музыкант перечислил имена трёх доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации The Beatles. В нём Леннон поставил свою подпись.

Через несколько часов после этого музыканта смертельно ранили.