Москва, 26 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего владельца «Международного промышленного банка» Сергея Пугачёва утверждено, сообщает 26 октября пресс-служба Генпрокуратуры России.

РИА Новости/Владимир Родионов Банкир Сергей Пугачев

Бывшего банкира обвиняют в присвоении средств организованной группой в особо крупном размере и организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Скрывшийся от следствия Пугачёв объявлен в международный розыск. У него есть французское гражданство, но Франция отказала в его экстрадиции в Россию, отметили в ведомстве.

Судебное разбирательство будет проходить в отсутствие обвиняемого. Дело направят в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2008–2009 годах Пугачёв, фактически владевший «Межпромбанком», путём присвоения похитил из организации 28,7 млрд рублей. Он действовал вместе с председателем исполнительной дирекции банка Александром Диденко и генеральным директором компании «ОПК Девелопмент» Дмитрием Амунцем.

Кроме того, в 2010 году и. о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова, действуя по указанию Пугачёва, расторгла договоры о залоге по кредитным договорам. В результате банку не вернули долги по кредитам — не менее 64,5 млрд рублей, что в дальнейшем привело к банкротству.

Как сообщало ИА Регнум, Диденко, Амунцу и Илларионовой ранее уже вынесли обвинительные приговоры. В 2015 году Диденко, давшего показания на Пугачёва, приговорили к трём годам заключения условно. Амунца спустя два года суд приговорил к семи годам колонии общего режима, а также взыскал с него 29 млрд рублей в пользу потерпевшей стороны.

Илларионову в сентябре 2022 года суд приговорил к четырём годам колонии. Позднее конкурсный управляющий «Межпромбанка» потребовал признать её банкротом.