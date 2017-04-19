Москва, 19 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «ОПК Девелопмент» Дмитрия Амунца, обвиняемог в особничестве в присвоении денежных средств, сообщили в генпрокуратуре РФ.

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Следствием установлено, что в 2008—2009 годах Амунц принял участие в хищении около 29 млрд рублей, выделенных ЗАО «Международный промышленный банк» в качестве беззалогового кредита Банком России.

Схему хищения в 2008 г. разработал владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев. Присвоение денежных средств осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО «ОПК Девелопмент», имевшие счета в названном банке.

По указанию Пугачева Амунц подписал фиктивные документы, послужившие основанием для необоснованного зачисления на счет возглавляемой им организации указанной суммы денежных средств.

В дальнейшем 29 млрд рублей при участии председателя исполнительной дирекции ЗАО «Международный промышленный банк» Александра Диденко были конвертированы в иностранную валюту и переведены в зарубежную компанию, принадлежащую Пугачеву.

Суд приговорил Амунца к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с Амунца 29 млрд рублей.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года экс-председатель дирекции «Международного промышленного банка» Александр Диденко был приговорен к 3 годам условного заключения за растрату денежных средств банка. Пугачев в настоящее время находится в международном розыске.