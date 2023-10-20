Вашингтон, 20 октября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин не поддержит запрос американского президента Джо Байдена и его администрации о помощи Украине и Израилю. Об этом законодатель написала на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

Она объяснила свое решение тем, что Белый дом совсем не заботится о внутренних проблемах своей страны. Грин подчеркнула, что ждёт от Байдена действий по защите границы США от мигрантов, а также мер по депортации нелегалов.

Член палаты представителей выразила мнение, что «американцы не могут позволить себе поддерживать» те запросы о средствах, которые предназначены для конфликтов других стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Джо Байден запросил у Конгресса пакет финансовой помощи Израилю и Украине. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны.

При этом $846 млн должны быть направлены на закупку ракет «для реагирования на ситуацию вокруг Украины» и $4 млрд на приобретение систем противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, по задумке Байдена, $11,8 млрд должны быть перечислены на финансирование Киева и других стран, на которые «повлиял» украинский кризис.

Ещё $9,15 млрд предназначены для гуманитарной помощи Украине, Израилю и сектору Газа.