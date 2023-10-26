Москва, 26 октября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Налог на вклады в иностранной валюте, как и в рублях, необходимо будет оплатить россиянам в 2024 году, причём пока по-прежнему не освобождены от уплаты налога пенсионеры. Об этом в беседе с ИА Регнум напомнил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В 2024 году гражданам России впервые предстоит заплатить налог на процентный доход по вкладам. Закон о новых нормах налогооблажения с банковских вкладов подписали ещё в 2021 году. Но по указу президента до 2023 года на него действовал мораторий. С 1 января этого года послабления сняли, и теперь россиянам необходимо будет оплатить до 1 декабря 2024 года налог, если годовой доход вкладчика за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тыс. рублей.

Экономист Беляев отметил, что гражданам не нужно самим подавать соответствующие документы в налоговые органы и высчитывать процент вычета. Налоговая служба сама рассчитает сумму, после чего примерно осенью 2024 года плательщику придёт уведомление с указанием налога, который необходимо будет погасить до начала зимы следующего года. Кроме того, даже если существует несколько счетов, то в ФНС суммируют доходы. Чтобы вкладчики уже сейчас имели представление о сумме налога, Беляев предложил воспользоваться формулой.

«Рассчитывается так: берём максимальную за год ключевую ставку ЦБ, умножаем её на один миллион рублей. И получается, что при текущем уровне ставки в 13% не облагается налогом годовой доход в 130 тыс. рублей. Если ключевую ставку ещё повысят до конца этого года, то и размер необлагаемого налогом дохода тоже увеличится», — поделился Беляев.

Так, по его словам, при повышении ставки до 15%, сверхприбылью будет считаться уже не 130 тыс. рублей, а 150 тыс. рублей. При этом экономист уточнил, какие условия позволяют избежать уплаты по новому налогу.

«Я бы выделил несколько категорий вкладчиков, которых этот налог не коснётся: у кого доходы по вкладам ниже 130 тыс. рублей, тех, кто положил деньги на счёт под депозит меньше 1%, а также это не касается владельцев эскроу-счетов. И, конечно, этот налог не снимают с зарплатных перечислений», — рассказал экономист.

При этом он напомнил и о других нюансах, касающихся банковских вкладов, которые также необходимо будет учитывать в этом году, чтобы не удивляться выставленным квитанциям в следующем.

«Стоит напомнить, что у пенсионеров всё ещё нет особых условий или льгот по новому закону. Значит, их счетов это также может коснуться, если они не воспользовались депозитом меньше 1%. И тем, у кого есть банковские вклады в иностранной валюте, тоже придётся оплатить этот налог. Причём тут неважно, какая была ставка», — поделился Беляев.

Он пояснил, что доходы по ним будут пересчитываться в рубли по курсу Центробанка, который действовал на дату выплаты процентов.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил россиянам о налоге, который необходимо будет уплатить если годовой доход вкладчика за 2023 год по всем банковским счетам превысит 130 тыс. рублей. Налог платится с суммы, полученной сверх установленного лимита.

В сентябре правительство России одобрило законопроект об освобождении от налогов дохода добровольцев — участников спецоперации на Украине. Инициатива направлена на поднятие боевого духа добровольцев и обеспечение социальных гарантий их семьям. Кроме того, предложено ввести налоговые льготы для тех, кто заключил контракт на службу в Росгвардии.