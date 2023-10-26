Москва, 26 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Представители более чем 90 стран прибыли на съезд Международного совета Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который открылся в Москве 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.

Росмолодёжь

Международный совет фестиваля, который пройдёт в 2024 году в России, объединяет глав Национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров фестиваля, руководителей молодёжных и детских организаций. На съезд приехали 120 делегатов, в их числе представители Национальных подготовительных комитетов ВФМ-2024 из 70 стран.

Первый замруководителя администрации президента России, председатель оргкомитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко отметил, что 70 национальных подготовительных комитетов сыграют ключевую роль в формировании программы фестиваля. Он рассказал о региональной программе для иностранных участников и работе международного блока ВФМ.

«Мы рассчитываем на Международный совет, на активное обсуждение и участие. Уверен, что общими усилиями мы сможем сделать так, что этот фестиваль будет незабываемым для каждого из его участников, каждый найдёт для себя новых друзей, обсудит новые решения в рамках своих интересов, которые человек выбирает в жизни», — заявил Кириенко.

Он выразил уверенность, что фестивальная неделя станет ярким и запоминающимся событием, а работа молодёжных команд продолжится и после фестиваля. Проекты, запущенные после Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года, продолжаются и по сей день, отметил Кириенко.

На съезде запланированы обсуждения программы ВФМ-2024, практической работы по подготовке к фестивалю и перспектив сотрудничества после его проведения. По итогам съезда будет разработана итоговая резолюция Международного совета ВФМ.

Как сообщало ИА Регнум, Кириенко заявил, что более 160 тыс. человек из 180 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус». Он отметил, что в подготовке фестиваля участвуют около 400 молодёжных организаций со всего мира, приём заявок продолжается.