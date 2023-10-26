Москва, 26 октября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Более 180 стран примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Москве, уже поступило свыше 160 тыс. заявок. Об этом заявил 26 октября первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Приём заявок продолжается», — сказал Кириенко в ходе съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодёжи.

Он напомнил, что главная цель фестиваля — обеспечить молодёжи возможность собраться на одной площадке, обсудить интересующие проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, указ о проведении в России в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи подписал президент Владимир Путин. Мероприятие нацелено на развитие международного молодёжного сотрудничества, его организует Росмолодёжь.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов.