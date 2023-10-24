Москва, 24 октября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В преддверии Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 24 октября открылась образовательная неделя для педагогов Москвы и Московской области от Российского общества «Знание», сообщила пресс-служба общества на своём сайте.

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Как говорится в пресс-релизе, участниками обучения станут порядка 3,5 тыс. преподавателей, которые прослушают лекции лидеров общественного мнения по восьми учебным предметам.

Обучение для педагогов Москвы и Московской области пройдёт с 24 по 31 октября на территории ВДНХ в павильоне № 34 «Космонавтика и авиация». В рамках проекта педагоги пройдут подготовку для дальнейшего проведения уроков-экскурсий на тему «Достижения России» по экспозициям Международной выставки-форума «Россия». Также преподаватели обсудят связь учебной программы с новыми достижениями, открытиями в науке, культуре и промышленности России.

Образовательную неделю открыла лекция по истории помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, который рассказал учителям, а также школьникам и студентам, собравшимся на лекции, как появился праздник День народного единства, с какими событиями прошлых веков и великими личностями он связан, какое значение имеет для России.

После лекции Мединский дал учителям информацию о новом учебнике истории и отметил, что это будет «самый выверенный и научно достоверный учебник после советской школы». Он также обозначил актуальные вопросы преподавания в современной школе, подчеркнул большую роль и ответственность учителя истории в образовательном процессе.

«Российское общество «Знание» проводит большое количество образовательных мероприятий и создает отличные возможности для прямого общения с преподавателями. Сегодня огромный коллектив авторов работает над учебником истории, мы очень плотно взаимодействуем с учителями, которые преподают историю в школе. Безусловно, для нас важна их оценка, поскольку они работают со школьниками и знают, что они хотят услышать. Проведение обучающих лекций для молодых ребят — очень важное и нужное дело, по итогам таких мероприятий мы видим их реакцию, то, как они воспринимают исторические данные. Уверен, что усилия Общества «Знание» приносят свои плоды», — отметил он.

Всего образовательная неделя для педагогов охватит восемь учебных предметов. Кроме истории, в неё войдут физика, русский язык, литература, математика, биология, обществознание и география. Также на лекциях будут рассматриваться вопросы, актуальные для начальной школы, среднего профессионального и дополнительного образования по естественно-научной, художественной, социально-гуманитарной направленности.

Лекторами мероприятия станут российский историк и политолог, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения Вардан Багдасарян, писатель, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино РФ Олег Рой, первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская, педагог и общественный деятель, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург и другие.

Проект направлен на то, чтобы представить преподавателям достижения России в XXI веке в различных предметных, научных областях и показать связь учебной программы для школ с содержанием экспозиций Международной выставки-форума «Россия». На лекциях образовательной недели педагоги смогут понять, как рассказывать школьникам о достижениях нашей страны за последние 20 лет, получат организационно-методическую помощь для проведения уроков-экскурсий в рамках выставки.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Участие в ней примут все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.