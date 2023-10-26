Огаста, США, 26 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, унёсшей жизни по меньшей мере 22 человек. Сообщение об этом опубликовано 25 октября полицией города Льюистона.

Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Кард во время нападения

В розыск объявлен инструктор по обращению с огнестрельным оружием Роберт Кард 1983 года рождения. Известно, что он проходил военную службу и имел проблемы с психикой.

«Его следует считать вооружённым и опасным», — сообщила полиция в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Злоумышленник, устроивший стрельбу в Льюистоне, передвигается на белом автомобиле Subaru с чёрным бампером, он вооружён винтовкой.

Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Кард

Ранее в полиции сообщили, что огонь по людям могли открыть сразу два человека, один из которых задержан.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в Льюистоне произошла стрельба в ресторане, магазине и развлекательном центре. Погибли по меньшей мере 22 человека, число пострадавших, по разным оценкам, от 50 до 60 человек.

Нападение в Льюистоне стало 565-м и самым страшным случаем массовой стрельбы в стране с начала года. О происшествии доложили президенту США Джо Байдену.