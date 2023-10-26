США, 26 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Стрельбу в американском городе Льюистон (штат Мэн) могли открыть сразу два преступника. Один из них уже задержан. Об этом рассказал телеканал Fox News. Полиция опубликовала фото подозреваемого, который объявлен в розыск.

ТАСС/ EPA/CJ GUNTHER

В Белом доме заверили, что американскому лидеру Джо Байдену сообщили о происшествии, погибших и пострадавших.

Полиция обнародовала фотографию второго подозреваемого в массовых убийствах. На снимке изображён светлокожий мужчина средних лет в коричневой толстовке со штурмовой винтовкой в руках.

Подозреваемый в стрельбе в Льюистоне США

«Свяжитесь с полицией Льюистона, если вы опознали этого человека», — призвали правоохранители.

Изучением обстоятельств случившегося занимается ФБР. Мотив стрелявших пока не известен.

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Как сообщало ИА Регнум, минимум 22 человека погибли в результате перестрелки в американском штате Мэн, число получивших ранения превысило 30. Данные уточняются.

В США за 2021/2022 учебный год установили новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах. За этот период зафиксировали 188 случаев стрельбы, что более чем в два раза больше, чем за предыдущий период — за 2020/2021 год их произошло 93.