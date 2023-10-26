Будапешт, 26 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Предложение оппозиции в парламенте Венгрии провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов, теперь оно может быть рассмотрено в ноябре. Об этом сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи на своей странице в социальной сети.

Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

«На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО», — написала она, пояснив, что предложение включить данный вопрос в повестку дня было отклонено депутатами от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», у которой большинство мест.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО. Фракция правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» и их партнёры в лице христианских демократов бойкотировали данную встречу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 октября заявил о готовности Швеции к вступлению в НАТО. Он отметил, что страна выполнила свои обязательства, изменила конституцию и законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции. НАТО и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностью Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, добавил он.