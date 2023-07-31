Будапешт, 31 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Парламент Венгрии на внеочередном заседании не смог провести голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО, сообщает 31 июля радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их партнёры в лице христианских демократов бойкотировали встречу.

Депутаты от оппозиции предлагали включить вопрос о вступлении Швеции в НАТО, однако для утверждения повестки не набралось достаточного числа голосов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в блок. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 3 апреля 2023 года подписал документ о вступлении страны в НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в Североатлантический альянс.