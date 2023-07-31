Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО
Kossuth: Венгрия не одобрила вступление Швеции в НАТО из-за бойкота правящих партий
Будапешт, 31 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Парламент Венгрии на внеочередном заседании не смог провести голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО, сообщает 31 июля радио Kossuth.
Отмечается, что фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их партнёры в лице христианских демократов бойкотировали встречу.
Депутаты от оппозиции предлагали включить вопрос о вступлении Швеции в НАТО, однако для утверждения повестки не набралось достаточного числа голосов.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в блок. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 3 апреля 2023 года подписал документ о вступлении страны в НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в Североатлантический альянс.