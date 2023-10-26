США, 26 октября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Автомобиль подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне нашли в соседнем небольшом городке Лисбон штата Мэн. Местных жителей попросили без надобности не выходить из домов. О ситуации рассказал журналистам глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак.

brian.ch

Чиновник не раскрыл сведений о погибших в Льюистоне, но признал «несколько инцидентов со стрельбой». Силы полиции брошены на розыск подозреваемого.

«Буквально сотни полицейских работают по всему штату Мэн. Мы продолжим собирать информацию, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности», — заверил Майкл Сасчак.

Полиция объявила в розыск бывшего военного 40-летнего Роберта Карда. По информации американских СМИ, мужчина открывал огонь в трёх местах: в ресторане, магазине и развлекательном центре. Поэтому считали, что было два стрелка.

Полиция объявила в розыск бывшего военного 40-летнего Роберта Карда

Как сообщало ИА Регнум, стрельба 25 октября в Льюистоне стала 565-м случаем массовой стрельбы в Америке в текущем году и 31-м фактом массового убийства.

Устроивший стрельбу является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице.

У мужчины при себе имеется винтовка.

Подозреваемый в стрельбе в США

Число жертв увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек. Президента США Джо Байдена оповестили о происшествии.