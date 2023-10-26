В США установили личность подозреваемого в стрельбе в Мэне
Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн проходил лечение в психбольнице
США, 26 октября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне (штат Мэн) установлена, преступник всё ещё находится на свободе, сообщила местная полиция.
«Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе», — говорится в сообщении местной полиции в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Президента США Джо Байдена оповестили о происшествии.
По данным СМИ, устроивший стрельбу в Льюистоне является инструктором по оружию в запасе армии США. Летом мужчину выпустили после лечения в психиатрической больнице, заявили в полиции штата Мэн.
Силовики разыскивают белый автомобиль Subaru с чёрным бампером, на котором преступник передвигается по городу. У мужчины при себе имеется винтовка.
Как сообщало ИА Регнум, российское посольство в США отслеживает ситуацию с перестрелкой в Льюистоне. Дипломаты не располагают данными о пострадавших россиянах.
Согласно информации телеканала Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек.
Мэрия Льюистона призвала жителей оставаться дома и следовать рекомендациям правоохранителей.
Стрельбу в американском городе Льюистон могли открыть сразу два преступника. Один из них уже задержан, сообщил телеканал Fox News. Второго подозреваемого объявили в розыск. Мотив стрелявших пока не известен.