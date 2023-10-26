США, 26 октября, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Российское посольство в США отслеживает ситуацию с перестрелкой в Льюистоне (штат Мэн), в результате которой погибли не менее 22 человек, ещё десятки были ранены. Дипломаты не располагают данными о пострадавших россиянах, заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы дипмиссии Игорь Гиренко.

ТАСС/EPA/CJ GUNTHER

«Посольство Российской Федерации в США следит за ситуацией в Мэне. На данный момент информации о пострадавших, которые являются нашими гражданами, не поступало», — сказал он.

Согласно информации телеканала Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, число жертв стрельбы увеличилось до 22 человек, ранены около 60 человек.

После инцидента мэр Льюистона Карл Шелин призвал жителей оставаться дома и следовать рекомендациям правоохранителей. Городская полиция работает при поддержке ФБР.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 25 октября телеканал CNN сообщил о перестрелке в штате Мэн. Стрельба велась в разных частях города, жители слышали звуки выстрелов в местном баре и боулинге. Журналисты утверждали, что полиция задержала подозреваемого, к расследованию подключилось ФБР.