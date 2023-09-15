Вашингтон, 15 сентября, 2023, 03:04 — ИА Регнум. В США за 2021/2022 учебный год установлен новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах. Об этом на основе данных Национального центра статистики образования сообщил портал Axios.

Стрельба

За прошлый учебный год в американских школ зафиксировали 188 случаев стрельбы, что более чем в два раза больше предыдущего периода — за 2020/2021 год их произошло 93.

Как сообщало ИА Регнум, в США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет.

Троих детей и троих взрослых застрелила из огнестрельного оружия девушка из США, открывшая стрельбу в школе города Нэшвилл (штат Теннесси).