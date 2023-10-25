Москва, 25 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. При тренировке сил стратегического сдерживания проверен уровень подготовки органов военного управления. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спланированные в ходе тренировки задачи выполнены в полном объёме.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября под руководством президента России Владимира Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания.