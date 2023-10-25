Москва, 25 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих, передаёт ТАСС.

Михаил Метцель/ТАСС

Как отметил в своём заключении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, концепция законопроекта коррелирует с решением правительства о пропуске индексации заработной платы в 2024 году на 4,5% для лиц, занимающих государственные должности, за исключением работников организаций бюджетной сферы. Также при подготовке ко второму чтению комитет будет настаивать на исключении из законопроекта положения об отмене индексации зарплат военнослужащих.

В случае принятия поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, указ об изменениях денежного вознаграждения за труд госслужащих в России подписал 26 сентября президент РФ Владимир Путин. В документе говорится, что госслужащим в России, в том числе президенту, председателю правительства и ряду других чиновников, с 1 октября увеличат зарплату в 1,055 раза (на 5,5%).

25 октября замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 14,2%.