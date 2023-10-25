Москва, 25 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 14,2%, сообщила 25 октября замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на пленарном заседании в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«У нас сейчас проектируемый минимальный размер оплаты труда на следующий год больше прожиточного минимума на 14,2%. Планируется этот разрыв увеличивать», — сказала она.

Кроме того, замминистра подчеркнула, что в отдельных регионах МРОТ планируется увеличить на районные коэффициенты.

«У регионов есть полномочия, которые связаны с установлением минимального размера оплаты труда на конкретной территории — минимальной заработной платы. И 42 региона таким полномочием воспользовались, при этом в 18 из них минимальный размер оплаты труда региональный установлен выше, чем федеральный», — добавила Мухтиярова.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в размере 19 242 рублей.

В документе уточняется, что рост МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.

Президент России Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней. Глава государства отметил, что для достижения этой цели важны подготовка кадров и учёт спроса на специалистов.

Российский лидер также сообщил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в стране в среднем выросли на 10,5%. Он призвал сохранить эту тенденцию в дальнейшем.