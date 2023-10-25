Омск, 25 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Жительницу Омска обвинили в истязании, оскорблениях и избиениях троих подопечных детей. Уголовное дело передано в суд, сообщает 25 октября пресс-служба управления СКР по Омской области.

Мария Девахина/РИА Новости

Обвиняемой 57 лет. Она была опекуном троих детей 14, 13 и 9 лет и жестоко обращалась с ними.

«Применяла к ним неправомерные методы воспитания, при малейшей провинности или мнимого непослушания наносила телесные повреждения и оскорбляла», — пояснили в ведомстве.

По данным следствия, преступления в отношении детей совершались в период декабря 2020-го по сентябрь 2022 года в Алтайском крае, а затем в городе Омске. Детей у обвиняемой забрали и поместили в реабилитационный центр.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Женщину обвиняют по статьям об истязании несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по их воспитанию (ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ), ей грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Казани возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения избила трёх своих дочерей. От побоев пострадали девочки в возрасте 12 и 4 лет и 8 месяцев. Полицию и скорую вызвал отец детей, вернувшийся домой с работы.