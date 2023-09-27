Казань, 27 сентября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Казани, которая в состоянии алкогольного опьянения избила трёх своих дочерей. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Накануне пьяная 32-летняя женщина нанесла побои трём дочерям в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Это произошло в квартире в Авиастроительном районе, где живёт семья.

Отец девочек был на работе, старшая дочь сообщила ему о случившемся. Мужчина вернулся домой и вызвал скорую и полицию.

Следователи устанавливают подробности произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статьи 117 и 156 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее уголовное дело по статье об истязании возбудили в отношении 29-летней жительницы Волгоградской области, которая била свою малолетнюю дочь руками и ремнём за плохое поведение. Медики обнаружили синяки и ушибы на теле девочки во время осмотра в поликлинике. Девочку и её старшего брата изъяли из семьи.