Екатеринбург, 11 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В Свердловской области руководство МВД разбирается в запутанной истории, в которой замешаны бывшие и нынешние сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы ДПС. По данным ИА Регнум, в городе Сухой Лог произошла стрельба, в результате которой в голову был ранен врио начальника уголовного розыска. За стрельбу в полицейского задержан его бывший руководитель, уволенный со службы.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Сухой Лог в Свердловской области временно исполняющий обязанности начальника городского уголовного розыска получил огнестрельное ранение головы, когда убегал от бывшего коллеги.

Позже в истории открылись новые подробности. Оказалось, что бывший сотрудник полиции не в первый раз стрелял в майора. У мужчин давний конфликт, из-за которого один из полицейских лишился своей должности.

Напомним, в ночь на 10 сентября в городе Сухой Лог Свердловской области произошло мелкое ДТП с участием 37-летнего майора полиции Андрея Тимакина. На месте аварии сотрудники ДПС заподозрили, что полицейский пьян и предложили ему пройти освидетельствование. Но делать это на месте происшествия майор отказался, при этом согласился поехать в наркодиспансер и сдать анализы там. А возле больницы вдруг бросился бежать. Следом за ним побежал и бывший полицейский — майор в отставке Роман Федонов. По сведениям источника, именно он выстрелил в экс-коллегу, а затем заявил, что пистолет у него похитили неизвестные, которые скрылись с места стрельбы на белом ВАЗ-2108.

Тимакин попал в больницу с ранением головы и ему провели операцию. Придя в сознание, майор рассказал свою версию произошедшего. ДТП, по его словам, спровоцировал ранее судимый владелец местного кафе, якобы умышленно подрезав полицейскую машину и ударив её в бок. В автомобиле второго участника аварии Тимакин увидел своего бывшего начальника Федонова. Несколько лет майор Федонов руководил местным уголовным розыском, а в январе 2022 года был уволен из органов после конфликта с Тимакиным, в ходе которого Федонов применил в отношении своего коллеги огнестрельное оружие. Его проступок признали порочащим честь сотрудника МВД.

Тимакин, по его словам, увидев Федонова на месте ДТП, заподозрил, что это может быть ловушка. Он решил, что сотрудники ДПС, которые приехали на место ДТП, действуют заодно с его бывшим начальником. А когда Федонов появился и возле больницы — решил убежать, чтобы избежать провокаций.

Пропавший с места происшествия пистолет позже удалось найти. Его обнаружили, как и уверял Федонов, в автомобиле ВАЗ-2108. Водителем которого был еще один местный полицейский, старший инспектор ДПС Станислав К. Инспектор объяснил, что уехал сразу после стрельбы возле кафе «Минутка», а через некоторое время случайно обнаружил в салоне тот самый «ТТ-лидер».

По данным ИА Регнум, все обстоятельства произошедшего воскресной ночью в Сухом Логе теперь выясняет руководство ведомства, приехавшее из столицы региона. Кроме того, материалы будут переданы в региональное подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Правоохранителям предстоит найти ответы на многие вопросы, в том числе, существует ли связь между приехавшими на место ДТП инспекторами и майором Федоновым, случайно ли оказался на месте стрельбы ВАЗ-2108 под управлением еще одного полицейского, употреблял ли майор Тимакин алкоголь за рулём и т.д.

«По факту происшествия с участием сотрудника ОМВД России по г. Сухой Лог проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — прокомментировал ИА Регнумначальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.