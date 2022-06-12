Севастополь, 12 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Со дна Чёрного моря около Севастополя 688 снарядов времён Великой Отечественной войны подняли и обезвредили сапёры МЧС России. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба ведомства.

tengrinews.kz Утилизация боеприпасов

Боеприпасы таились на дне Чёрного моря в бухте Гильзовая. Сотрудники МЧС России подняли артиллерийские и миномётные снаряды, а также ручные гранаты и взрыватели советского и иностранного производства.

Такое внушительное количество взрывоопасных находок объясняется тем, что в Крыму, в бухте Гильзовая во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. Работы по обезвреживанию разного рода боеприпасов, оставшихся со времён войны, начались в Крыму и в районе Севастополя в прошлом году. Начиная с лета 2021 года сапёрами было найдено и обезврежено более 2200 опасных находок.

Все найденные боеприпасы перевозятся на специально оборудованный полигон, где их уничтожают путём направленного взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны в одном из технических строений в Ижевске.