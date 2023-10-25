Москва, 25 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области. Видео опубликовано 25 октября в Telegram-канале ведомства.

Виталий Невар/РИА Новости

«Разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны украинской техники — двух танков и бронемашины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники немедленно передали данные о противнике на позиции подразделений спецназа, которые уничтожили один из танков пуском управляемой ракеты из ПТРК. Второй танк и бронеавтомобиль развернулись и покинули поле боя.

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Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 октября сообщил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены в районе Вербового. Две группы диверсантов по пять-семь человек были выявлены на ореховском направлении. Российские военные сначала отбили их атаку, а затем уничтожили как минимум половину из них, оставшиеся бежали.