Севастополь, 25 октября, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Депутат от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия») уличил лидера киевского режима Владимира Зеленского во лжи после слов о якобы «постепенном бегстве» из Крыма Черноморского флота.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Зеленский не владеет ситуацией в Крыму, не знает о настроениях жителей полуострова и имеет абстрактное понятие об их жизни. И тот бред, который он заявил в своём монологе, яркое тому подтверждение», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам депутата, украинские власти живут в информационном вакууме и демонстрируют своё невежество.

Жители и гости Севастополя, отметил Белик, регулярно наблюдают корабли Черноморского флота, которые стоят на защите рубежей полуострова. Такими заявлениями в Киеве стремятся обмануть украинский народ. Белик уверен, что на Украине на самом деле понимают, что их так называемый гарант Конституции является отпетым вруном.

Ранее Зеленский в ходе дистанционного выступления на заседании международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге заявил, что Черноморский флот «постепенно убегает из Крыма». Целью Украины он назвал «полную деоккупацию земли, включая Крым».

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал от Зеленского уйти в отставку из-за своей некомпетентности. По словам эксперта, глава режима Киева не может выиграть в конфликте с Россией, в то время как украинская армия несёт серьёзные потери, а жители Украины не хотят принимать участие в боевых действиях.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что украинцы Крыма не намерены следовать призыву киевских властей покинуть полуостров и уехать «на историческую родину». Все, кто хотел уехать с полуострова на Украину, сделали это в 2014 году, а остальные никуда не поедут, потому что уже достаточно ощутили «заботу» Киева о крымчанах, чтобы не хотеть возвращаться под его контроль. Она добавила, что в Крыму украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Глава общины выразила уверенность, что так будет и в будущем.