Симферополь, 24 сентября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Украинцы Крыма не намерены следовать призыву киевской власти покинуть полуостров и уехать «на историческую родину». Об этом 24 сентября заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Иван Шилов ИА Регнум

Она подчеркнула в беседе с РИА Новости, что все, кто хотел уехать с полуострова на Украину, сделали это в 2014 году, а остальные никуда не поедут, потому что они уже достаточно ощутили «заботу» Киева об украинских крымчанах, чтобы не хотеть возвращаться на территорию Украины.

«Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле, в российском Крыму», ― пояснила Гридчина.

Она добавила, что здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Глава общины выразила уверенность, что так будет и в будущем.

Как передавало ИА Регнум, командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN назвал главной целью украинского контрнаступления «возвращение к государственным границам», что включает взятие под контроль полуострова Крым.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в Telegram-канале призвала население полуострова найти способ покинуть Крым и «переждать деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории. Такой призыв украинских властей депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте.

Парламентарий напомнил, что Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года после того, как части ВСУ позорно бежали с полуострова, но у него ничего не получится.

На референдуме более 96% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе выступили за вхождение в состав Российской Федерации. По его итогам весной 2014 года Крым стал российским регионом.