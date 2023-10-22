Киев, 22 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Об этом 22 октября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

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«Мы с вами идём от ситуации от худшего к ещё худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — сказал Соскин.

По словам эксперта, глава режима Киева не может выиграть в конфликте с Россией, в то время как украинская армия несёт серьёзные потери, а жители Украины не хотят принимать участие в боевых действиях.

«Украинцы стали изгоями, и это результат действий этой власти во главе с Зеленским», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что решения Зеленского стали причиной массовой гибели людей, поэтому ситуация на Украине складывается для него самым наихудшим образом. Он уточнил, что из-за наступления российской армии глава киевского режима может скоро попасть в безвыходную ситуацию, которая не кончится для него добром.

Соскин заявил 16 октября, что без помощи Запада Украина быстро обанкротится, и это может поспособствовать началу гражданской войны в стране. По слова эксперта, у Киева нет средств для покрытия дефицита в конце текущего года. Из-за этого государство окажется не в состоянии платить пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.

Экс-советник Леонида Кучмы 30 сентября заявил, что правительство Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к жителям Украины. Он добавил, что в стране фактически создан концлагерь для мужчин, в который Киев хочет загнать и женщин.