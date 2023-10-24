Москва, 24 октября, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 24 октября приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно документу, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости — на 1631 рубль. Таким образом, средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости — до 23 449 рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 млн граждан. Он также подчеркнул, что законодательно обеспечить решение этого вопроса поручил президент России Владимир Путин.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — добавил спикер Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, министр финансов Антон Силуанов заявлял ранее, что размер средней пенсии в России в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. На индексацию пенсий правительство планирует потратить в общей сложности около 600 млрд рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.