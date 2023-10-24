Газа, Палестина, 24 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В результате авиаудара армии Израиля по оживлённому рынку в лагере беженцев в центре Газы погибли несколько человек и ещё несколько десятков получили ранения, передаёт 24 октября агентство Associated Press со ссылкой на сообщения очевидцев.

Иван Шилов ИА Регнум

Агентство отмечает, что пришедшим на помощь тем, кто оказался под обломками зданий, пришлось использовать кувалды, чтобы разбить куски бетона, и голыми руками раскапывать завалы, спасая выживших.

Одному из раненых, по грудь засыпанному обломками, спасатели надели кислородную маску, после вызволения его отвезли в госпиталь, рассказали источники издания.

Как сообщало ИА Регнум, по данным международной благотворительной организации Save the Children, в секторе Газа за две недели после начала обострения военного конфликта погибли не менее двух тысяч детей.

Ранее в израильской армии заявили о своей готовности к наземной операции в секторе Газа. На данном этапе ожидается принятие политического решения о форме и времени её проведения, сказал глава израильского генштаба Герци Халеви.