Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Жертвами палестино-израильского конфликта стали уже 19 граждан России, заявил 24 октября постпред России при ООН Василий Небензя.

ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

«По последним данным, погибли тысячи израильтян и палестинцев, ранены около 18 тысяч человек, среди жертв — 19 граждан России», — сказал Небензя.

Россия на протяжении нескольких последних лет предупреждала, что обстановка в регионе накаляется и грозит взрывом, добавил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, считает глава российского государства.

Россия выступает за немедленное прекращение огня, а также призывает стороны палестино-израильского конфликта приступить к процессу мирного урегулирования, отмечал в свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков.

11 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами.