Берлин, 24 октября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на собрании промышленного профсоюза IG Metall прервали экоактивисты, передаёт телеканал Phoenix.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Так, канцлер ФРГ в своей речи перед профсоюзами начал рассказывать о борьбе с бюрократией в контексте развития инфраструктуры, однако его выступление было прервано присутствующими в зале экоактивистами.

«Мы тут, мы громкие, потому что вы воруете наше будущее», — начали скандировать молодые люди.

«Большое спасибо за речовки. Я говорил об индустриальном будущем Германии, и есть много других вопросов, о которых я сейчас буду говорить», — сказал Шольц после того, как ему дали возможность продолжить речь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в 2022 году в Германии экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена», выставленную в музее Барберини в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург).

В конце декабря члены этой организации попытались сорвать богослужение в городе Штутгарт (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В апреле Letzte Generation объявило о планах на две недели блокировать транспортное сообщение в Берлине в рамках масштабной протестной акции.