Берлин, 25 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Полицейские пресекли попытку экоактивистов движения Letzte Generation («Последнее поколение») помешать протестантской службе в городе Штутгарте в Германии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба главного управления полиции города.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

По информации пресс-службы, данное богослужение в канун Рождества в Церкви Воскресения Христова в районе Меринген планировалось транслировать в прямом эфире, но после попытки активистов движения «Последнее поколение» помешать его проведению служба была показана в записи.

«Группа «Восстание последнего поколения» хотела сорвать трансляцию. Поэтому служба была записана накануне и транслировалась вместо прямого эфира», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в канун Рождества восемь активистов данного движения собрались перед закрытыми дверями церкви, после чего сотрудники прихода вызвали полицейских. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выписали активистам запрет на нахождение около храма.

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