Вашингтон, 24 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин полагает, что страна может производить и получать такой объём боеприпасов, который мог бы быть равноценным «арсеналу всего свободного мира». Об этом сообщает газета Financial Times.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Согласно данным издания, Камышин считает, что Украина будет производить и получать боеприпасы в таком объёме, который может стать эквивалентом «арсенала всего свободного мира». При этом газета не уточнила, что собеседник подразумевает под термином «свободный мир».

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране, как и во всём мире, наблюдается дефицит боеприпасов. Он отметил, что киевский режим понимает, что должен производить боеприпасы на Украине, потому что во всём мире они закончились, все склады пусты.

Ссылаясь на неназванного чиновника, СМИ сообщили, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за глобальной «нехватки пороха».

После того как президент США Джо Байден пообещал оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, эти страны фактически стали соперниками в вопросе получения вооружений, говорится в статье, опубликованной 22 октября газетой The New York Times (NYT). В издании отметили, что в Пентагоне уже сообщили о решении направить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине. Киеву после начала Россией специальной военной операции передали сотни тысяч таких снарядов, теперь их запасы в США и Европе иссякли, а производители не успевают обеспечить все потребности, говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.