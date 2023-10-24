Париж, 24 октября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Израиль и встретился с семьями заложников ХАМАС, сообщила 24 октября радиостанция KAN.

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

По его словам, 30 граждан Франции были убиты 7 октября, ещё девять пропали без вести или находятся в заложниках.

«Сегодня в Тель-Авиве я выразил солидарность нации с их семьями», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках визита в Израиль Макрон проведёт встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа, который унёс жизни сотен людей. Он подчеркнул, что нет никаких оправданий тому, кто ответственен за совершение этого удара.