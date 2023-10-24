Газа, Палестина, 24 октября, 2023, 03:00 — ИА Регнум. На юге сектора Газа жертвами израильских авиаударов стали более 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Пятьдесят три человека, включая детей, погибли при израильских авиаударах по домам в Хан-Юнисе и Рафахе на юге сектора Газа», — заявил собеседник издания.

Ранее министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда заявил о намерении подать в Международный уголовный суд жалобу на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в геноциде. Он добавил, что Палестина также подаст в суд на начальника израильского штаба и командиров, отдавших приказы совершать геноцид против беззащитного народа и разрушать гражданские объекты. Израиль, по словам министра, нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября в минздраве Палестины уточнили, что число погибших в секторе Газа превысило 5 тыс. человек. Около 1,5 млн жителей региона покинули свои дома из-за обострения конфликта.

В результате бомбардировки ВВС Израиля на севере сектора Газа погибли как минимум 13 человек. Военные самолёты нанесли авиаудары по двум жилым домам в районе Аль-Тернис и по албанской мечети в лагере беженцев Джабалия.

Конфликт на Ближнем Востоке резко обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабные ракетные удары по южной части территории Израиля. После обстрела бойцы ХАМАС захватили несколько населённых пунктов в результате наземной операции. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля ударила по сектору Газа, а власти Израиля объявили о полной блокаде палестинского анклава.