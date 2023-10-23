Газа, Палестина, 23 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Количество жертв в секторе Газа превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины.

Adel Al Hwajre/Global Look Press

По заявлению пресс-службы правительства сектора Газа, около 1,5 миллиона жителей региона покинули свои дома из-за обострения конфликта.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ может отменить наземную операцию, если палестинское движение ХАМАС освободит всех заложников и разоружится. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус в эфире австралийской радиостанции ABC.

Как передавало ИА Регнум, британские власти заявили о неподходящем времени для приёма беженцев из Газы. По мнению министра транспорта Соединенного Королевства, Лондон не намерен прибегать к приему беженцев из сектора Газа, так как первостепенной задачей сегодня является оказание поддержки жителям в регионе конфликта.